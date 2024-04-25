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Spor Stadyumlar belli oldu! Milli maçlar için Eylül ayına dikkat...
Spor

Stadyumlar belli oldu! Milli maçlar için Eylül ayına dikkat...

Yeniakit Publisher
2024-04-25 14:45:00 -
Stadyumlar belli oldu! Milli maçlar için Eylül ayına dikkat...

2024/25 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine eylül ayında Galler ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmalarla başlayacak A Millî Takımımızın müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belli oldu.

2024/25 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine eylül ayında Galler ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmalarla başlayacak A Millî Takımımızın müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlılar, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler'in karşısına çıkacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

A Millî Takımımız, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce 14 Haziran 2022'de A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış; A Millîler bu maçı 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Ay-Yıldızlılar'ın bir başka maçına sahne olacak.

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi turnuvasında Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ'a karşı mücadele verecek.
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