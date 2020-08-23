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Aktüel Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor
Aktüel

Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor

Kırşehir'de, Kovid-19 nedeniyle evlerinde hareketsiz kalmak istemeyen kadınlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, atletizm parkurunda yürüyüş yapıyor, antrenörler eşliğinde yaptıkları hareketlerle formda kalmaya çalışıyor - Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Şahin: - "Spor aktivitelerimize yaklaşık 500'e yakın kadın katılıyor. Egzersiz yapıyor, faaliyetlere katılıyor, yürüyüş programları uyguluyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:11:14 -
Stadyumda buluşan kadınlar Kovid-19 tedbirlerine uyarak spor yapıyor

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde hareketsiz kalmak istemeyen kadınlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak stadyumda spor yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mesafemi Koruyorum Sporumu Yapıyorum" adlı projesi kapsamında, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Ahi Stadyumu'nda organize edilen spor etkiliği, hafta içi her gün çok sayıda kadını ağırlıyor.

Mesai sonrasında yapılan etkinlik sayesinde, çalışan kadınlar ve ev hanımları, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra girdikleri statta, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük sporlarını yapıyor.

Atletizm parkurunda hafif yürüyüşle spora başlayan kadınlar, daha sonra antrenörleri eşliğinde çeşitli hareketleri yaparak vücutlarını geliştiriyor, spor aletlerini kullanarak bireysel hareketler yapıyor ve formda kalma çalışıyor.

- 500'e yakın kadın katılıyor

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Şahin, salgın döneminde de kadınların sağlıklı şekilde spor yapabilmeleri ve hareketli yaşam sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Projeye kadınların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Şahin, "Spor aktivitelerimize yaklaşık 500 kadın katılıyor. Egzersiz yapıyor, faaliyetlere katılıyor, yürüyüş programları uyguluyorlar. Daha çok vatandaşımızın gelmesini sağlamak adına faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı ve duyurularımızı sürdürüyoruz. Kısa zaman içerisinde Ahi Stadyumu'nda bin kişinin üzerinde, mesafesini koruyan, pandemi tedbirlerine uyan vatandaşlarımızın spor yapmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Şahin, salgın sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların morallerini üst seviyede tutmaları için sporun önemli olduğunu vurgulayarak, "Toplum mutlu olabilsin, evine döndüğünde sporu konuşsun, evlatlarının ellerini tutarak spora getirebilsinler istiyoruz. Spor kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Sağlıklı, mutlu nesiller için sadece çocuklar değil, bütün toplumun spor yapmasını amaçlıyoruz." dedi.

Spor etkinliğine katılan kadınlardan Fadime Pınardağ da çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Hem psikolojik hem bedenen rahatlıyoruz. Zamanımızı verimli ve güzel şekilde geçiriyoruz. Günlük bir saat aktif olarak çalışıyoruz, sonra bireysel olarak yürüyüş yapıyor, spor aletlerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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