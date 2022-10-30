Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Beşiktaş taraftarı Ümraniyespor maçından önce "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" sloganları attı.
Beşiktaş, sahası 'Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş'in gelişi hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan taraftarlar "İzmir Marşı"nı söyledi.
Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor.
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