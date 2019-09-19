SSK girişi ile emeklilik prim gün sayısı ve yaş üzerinden ne zaman emekli olurum? sorgulanmakta 1999 yılında çıkartılan yasa ile hem emeklilik prim gün sayısı arttırıldı hem de emeklilik yaşı yükseldi. 2000 yılından sonra sigorta girişi olanlar 7000 prim günü (yıllara göre 7600 e kadar çıkıyor) 25 yıl çalışma ve 60 yaşında emekli olunmakta. Peki SSK girişim 1985 ne zaman emekli olurum? Diyen soran erkek çalışan ne zaman emekli olur?

Mayıs 1985’ten sonraki bir tarih olduğu varsayılırsa şayet 1985 girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, 5225 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 48 yaşınızı dolduracağınız 10 Ağustos 2019’da emekli olabilirsiniz.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar ne zaman ve kaç yaşına emekli olur? Emeklilik sorgulama

Sigorta girişim 2001 ne zaman emekli olurum