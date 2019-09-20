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SSK girişi emeklilik prim gün sayısı ve yaş üzerinden ne zaman emekli olurum?

Emeklilik sorgulama milyonlarca çalışan tarafından yapılmakta. Sayıları milyonları bulan EYT mağduru vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için Vedat Bilgin’i görevlendirmesi EYT için heyecan meydana getirdi. EYT haricinde emeklilik prim gün sayısını ve emekli yaşını merak edenler SSK emeklilik prim gün sayısı ve yaş üzerinden ne zaman emekli olurum? sorusunu soruyor.

20 Eylül 2019 Cuma 16:37
SSK girişi emeklilik prim gün sayısı ve yaş üzerinden ne zaman emekli olurum?

Emeklilik sorgulama milyonlarca çalışan tarafından yapılmakta. Sayıları milyonları bulan EYT mağduru vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için Vedat Bilgin’i görevlendirmesi EYT için heyecan meydana getirdi. EYT haricinde emeklilik prim gün sayısını ve emekli yaşını merak edenler SSK emeklilik prim gün sayısı ve yaş üzerinden ne zaman emekli olurum? sorusunu soruyor.

Emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaş şartı

- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:37
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