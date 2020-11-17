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Ekonomi SSK emekliliği için Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK primi gerekir mi?
Ekonomi

SSK emekliliği için Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK primi gerekir mi?

Merak edilen SSK emekliliği için Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK primi gerekir mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:26:00 -
SSK emekliliği için Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK primi gerekir mi?

Soru: Benim 1994 yılı eylül ayında başlamış 10 günlük SSK çalışmam var. Daha sonra 4.10.2000 yılında Bağ-Kur sigortalısı oldum. Halen Bağ-Kur primi ödüyorum. Kaç yaşımda emekli olacağım. İsmail B.

Cevap: Hem SSK hem de Bağ-Kur prim ödemesi olanların son yedi yıl yani prim ödenmiş 2520 günün sigorta statüsüne bakılır. Son ödenen 2520 günün priminin fazlasının SSK primi olması yani Bağ-Kur’dan sonra en az 1261 gün SSK primi ödemeniz halinde 5750 gün primle 55 yaşında SSK emeklisi olursunuz. Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödemeye devam etmeniz halinde 58 yaşında BağKurdan emekli olursunuz.

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