SSK emekliliği için Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK primi gerekir mi?

Soru: Benim 1994 yılı eylül ayında başlamış 10 günlük SSK çalışmam var. Daha sonra 4.10.2000 yılında Bağ-Kur sigortalısı oldum. Halen Bağ-Kur primi ödüyorum. Kaç yaşımda emekli olacağım. İsmail B.

Cevap: Hem SSK hem de Bağ-Kur prim ödemesi olanların son yedi yıl yani prim ödenmiş 2520 günün sigorta statüsüne bakılır. Son ödenen 2520 günün priminin fazlasının SSK primi olması yani Bağ-Kur’dan sonra en az 1261 gün SSK primi ödemeniz halinde 5750 gün primle 55 yaşında SSK emeklisi olursunuz. Bağ-Kur sigortalısı olarak prim ödemeye devam etmeniz halinde 58 yaşında BağKurdan emekli olursunuz.