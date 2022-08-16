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Gündem SSB'den flaş 'S400' açıklaması! İkinci paket yolda mı?
Gündem

SSB'den flaş 'S400' açıklaması! İkinci paket yolda mı?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, "S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:53:00 - 2022-08-16 17:02:32
SSB'den flaş 'S400' açıklaması! İkinci paket yolda mı?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB), Rusya'dan S400 hava savunma sistemi tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Başkanlık resmi kaynaklarından S400 tedarik sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

volkan

bence yeni parti s400 alımı türkiyeyi bir hayli zora sokar...bu nedenle tersine mühendislik ile s400 ler deşifre edilmeli ve yerli üretime önem verilmeli

Hacı Veli

Bunun neresi flaş?
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