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SSB ile MEB arasında iş birliği protokolü

24 Ocak 2019 Perşembe 11:54
SSB ile MEB arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Aldığı Merkezlerde Eğitim Kalitesinin Artırılması ve Bu Merkezlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yönlendirilmesi Hususlarına İlişkin İş Birliği Protokolü, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er arasında imzalandı.

SSB'de imzalanan protokolle özel yetenekli öğrencilerin SSB'nin teknoloji eğitimleri, inovasyon imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak ve öğrencilere üniversite öğrenimi ve mezuniyet sonrası doğru alanlarda istihdam konusunda yönlendirme ve danışmanlık çalışmaları yapmak amaçlanıyor.

SSB tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı kurumlarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını yürütürken teknolojinin imkanlarından yararlanması amacıyla yeni atölye kurulmasına destek verilecek.

Mentörlük, bilim söyleşileri, staj, yaz kampı ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunularak, öğrencilerin Türkiye'nin teknoloji üssü olan kuruluşlarının önderliğinde deneyimler edinmesi sağlanacak.

Ayrıca, program kapsamında öğretmen ve öğrencilere temel bilimler, yazılım, uzay ve havacılık teknolojileri, yapay zeka, oyun teknolojileri, enerji teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler verilmesi de hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:54
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