SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: İşte Türkiye'nin gururu MMU'nun ilk görüntüleri
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Türkiye'nin en önemli milli projelerinin başında gelen Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini paylaştı.
SSB Başkanı Demir'in yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn.Erdogan ’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.