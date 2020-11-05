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Ekonomi SSB, 14 uzman yardımcısı alacak
Ekonomi

SSB, 14 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:57:00 -
SSB, 14 uzman yardımcısı alacak

Adaylar başvurularını, 19 Kasım’a kadar kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak yapacak. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın yeri, tarihi ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvuracak.

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