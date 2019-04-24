Sri Lanka'yı kana bulayan teröristin görüntüleri ortaya çıktı Sri Lanka’nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ve 359 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıların faillerinden olan teröristlerden birinin, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sri Lanka’da Paskalya gününde çeşitli yerlerdeki kilise ve otellere düzenlenen ve 359 kişinin ölümü ile sonuçlanan intihar saldırılarından sorumlu bombacılardan birine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda bombacının başkent Kolombo’daki Shangri La oteline giriş yaptığı ve daha sonra asansörü kullanarak 3’üncü kata geldiği görülüyor.

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