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Aktüel

Sri Lanka'dan uluslararası yolcu seyahatlerine "koşullu" izin

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:00:04 -
Sri Lanka'dan uluslararası yolcu seyahatlerine "koşullu" izin

COLOMBO (AA) - Uluslararası seyahatlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla marttan bu yana yasaklandığı Sri Lanka'da, turistlerin ülkeye girişlerinin "koşullu" başlayacağı bildirildi.

Sri Lanka Turizm ve Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla turistlerin ülkeye giriş yapabileceği, sadece çevrim içi vize başvurularının kabul edileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 testi negatif çıkan yolcuların ülkeye giriş yapabileceği belirtilirken, testlerin Sri Lanka'ya varmadan en geç 72 saatte yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Havalimanlarında zorunlu olarak Kovid-19 testi ve sağlık taramalarının yapılacağının vurgulandığı açıklamada, yolcuların havalimanı yakınındaki otellerde test sonuçlarının çıkmasını bekleyeceği ifade edildi.

Ziyaretçilerin seyahat programları, geri dönüş biletleri, sağlık ve hastaneye yatış masraflarını kapsayan seyahat sigortalarına ilişkin bilgileri paylaşmaları gerekiyor.

Sri Lanka’da Kovid-19 vaka sayısı 1814’e yükselmiş, salgın nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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