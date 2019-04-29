Sri Lanka’da yeni Savunma Bakanı Sri Lanka’da 21 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından istifa eden Savunma Bakanı Hemasiri Fernando’nun yerine eski Ordu Komutanı Shantha Kottegoda getirildi.

Sri Lanka’da 21 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından istifa eden Savunma Bakanı Hemasiri Fernando’nun yerine eski Ordu Komutanı Shantha Kottegoda getirildi.

Sri Lanka’da yaşanan terör saldırılarının ardından istihbarat zafiyeti olduğunu kabul eden Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Savunma Bakanı Hemasiri Fernando’nun istifasını istemişti. Ülkede güvenliği sağlamak adına yeni önlemler alan Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, eski Ordu Komutanı Shantha Kottegoda’yı Savunma Bakanlığı görevine getirdi.

Fernando, 21 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırılarında sorumluluğu üstlenerek geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

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