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Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı gece devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:54:54 -
Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı gece devam edecek

ANKARA (AA) - Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulamasının 22.00-04.00'te devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, marttan bu yana yürürlükteki bölgeler arası seyahat yasaklarının, Kolombo ve Gampaha bölgeleri hariç sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulamasının, 26 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Sri Lanka'da, salgının önlenebilmesi amacıyla 20 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlanmıştı.

Sri Lanka’da Kovid-19 vaka sayısı 1085’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 9 kişi yaşamını yitirmişti.


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