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Sri Lanka’da sıkıyönetim başladı

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı 321’e çıkarken ülkede OHAL kapsamında asker ve polis, istediği kişiyi ‘Şüpheli’ diyerek tutuklayabilecek. Aracını sokağa bırakan üzerine telefon numarası yazmak zorunda. Sosyal medya ise kapandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:40

Sri Lanka’da pazar günü bazı kiliselerde ve otellerde düzenlenen intihar saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 321’e yükseldi.

Hayatını kaybedenler için dün yerel saatle 08:30’da 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) de resmen yürürlüğe girdi. OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi. Sri Lanka’da OHAL süresince asker ve polis, “şüpheli” diyerek istediği kişiyi tutuklayabilecek. Ülkede bu yetkiler en son iç savaş döneminde kullanılmıştı.

Ayrıca, alınan geçici güvenlik tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklara park edenlerin araçlarının ön camına telefon numaralarının olduğu bir not bırakmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi. Tedbire uymayanlar polis tarafından sorgulanacak. Postaneler de önceden paketlenmiş kargo gönderilerini kabul etmeyecek.

WhatsApp bile yasaklandı

Ülkede sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile WhatsApp uygulamasına erişimin saldırılarla ilgili soruşturma sonuçlanana kadar durdurulduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:40
  1. Sri Lanka
  2. OHAL
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  4. Facebook
  5. Instagram
  6. WhatsApp

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