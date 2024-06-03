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Dünya Sri Lanka'da sel ve heyelan
Dünya

Sri Lanka'da sel ve heyelan

Yeniakit Publisher
2024-06-03 01:00:00 -
Sri Lanka'da sel ve heyelan

Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon’un yaptığı açıklamaya göre Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tennakoon, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerel medyada ayrıca, şiddetli yağışların pek çok bölgede hasara neden olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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