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Dünya Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
Dünya

Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkedeki olaylar sonrası OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 10:47:00 -
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Ağır ekonomik krizle karşı karşıya kalan Sri Lanka'da hayat şartları ağırlaştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, ülkeyi terk ederek Maldivler'e gittiği ortaya çıktı.

OHAL kararı

Tansiyonun yükseldiği ülkede Başbakanlık konutu ateşe verilirken, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, devlet başkanlığı görevi dolayısıyla OHAL ilan etti ve insanların sokağa çıkması yasaklandı.

Ülke çapında olağanüstü hal ilan edildi

Reuters'ın haberine göre, Wickremesinghe'nin basın sözcüsü Dinouk Colombage, "Başbakan, cumhurbaşkanı vekili olarak (ülke çapında) olağanüstü hal ilan etti ve batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı getirdi." dedi.

Askeri birlikler göreve çağrıldı

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

8 ölü, 250 yaralı
AA'nın haberine göre, ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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