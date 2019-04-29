Sri Lanka'da burka yasakalandı

Geçen hafta Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da kiliseler olmak üzere bazı otellere düzenlenen bombalı saldırılarda 253 kişinin ölmesinden sonra, bu ülkede başta burka olmak üzere yüzü kapatan tüm kıyafetlerin yasaklandığı açıklandı.

Sri Lanka'da geçen hafta başkent Kolombo'daki kilise ve otellere düzenlenen saldırılardan sonra Müslümanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Seressina, dün yaptığı açıklamada, 253 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırılardan sonra ülkede yüzü kapatan tüm kıyafetlerin yasaklandığını açıkladı.

Seressina, burkayı da kapsayan yasak kararının yarından (bugün) itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Kısa süre önce Sri Lankalı bir milletvekili, saldırganların burkayı kimliklerini gizlemek için giydiklerini ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini söylemişti. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının olay yerinden burka giyerek kaçtığı idda ediliyor.

Polis bir camiye baskın düzenledi

Bu arada, Sri Lanka polisinin başkent Kolombu'u vuran bombalı saldırılardan sonra, soruşturma kapsamında çoğunluğu Müslüman olan Katankudi şehrindeki bir camiye baskın düzenlediği bildirildi.

20 milyon nüfusa sahip Sri Lanka'nın çoğunluğunu Budistler oluştururken, Müslümanlar ise yüzde 10'unu teşkil ediyor.

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırıların ardından Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda'da patlamalar yaşanmıştı.

Saldırılarda toplam 253 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır. Bu yetkililere karşı sert bir şekilde karşılık vermeye karar verdim" ifadesini kullanmıştı.