0553 313 94 23

Sri Lanka saldırılarının planlayıcısının babası ve iki kardeşi öldü

Sri Lanka saldırılarının organizatörü olduğu düşünülen Zahran Haşim’in babası ve iki kardeşinin polisin düzenlediği bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

28 Nisan 2019 Pazar 21:36
Sri Lanka saldırılarının planlayıcısının babası ve iki kardeşi öldü

Sri Lanka saldırılarının organizatörü olduğu düşünülen Zahran Haşim’in babası ve iki kardeşinin polisin düzenlediği bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.


Sri Lanka polisi kısa bir süre önce 253 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden bombalama eylemlerinin organizatörü olduğu iddia edilen Zahran Haşim’in babası ve iki kardeşinin cuma günü düzenlenen operasyonda öldüğü açıkladı. Polis cuma günü terör eylemlerinin sorumlusu olduğu iddia edilen bir cemaatin yaşadığı Kattankudy kasabasına baskın düzenledi. Operasyon sırasında 16 terör zanlısı iddialara göre yaptıkları bombaları patlatarak intihar etti.


Baskınla ilgili olarak Zahran Haşim’in yakın bir akrabası, Haşim’in babası ve iki kardeşinin ölenler arasında olduklarını doğruladı. Haşim’in diğer kardeşi Niyaz Şerif de otellere düzenlenen eylemlerde yer alan canlı bombalardan birisiydi. Ayrıca bazı polis kaynakları Haşim’in annesinin de ölenler arasında olduğuna inanıldığını söyledi. Güvenlik güçleri ülke genelinde baskınlar düzenliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Çorlu: "Srebrenista Katliamı, Dünya Devletlerine Çıkış Kapısı Oldu"
    1. Dr. Çorlu: "Srebrenista Katliamı,..
    2. Ahmet Ürkmezgil: “Yarış son ana kadar..
    3. Bayern Münih, Nürnberg deplasmanından..
    4. Judo: Avrupa Ümitler Kupası
    5. Milli güreşçi Akgül karakucak..
    6. Maduro'dan asgari ücret hamlesi!..
    7. Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 0-..
    8. TSK Ampute takımı, Bursa’yı 5-0 yendi
    9. Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama:..
    10. Esenyurt'ta yolda ve bir binada..
    11. Sri Lanka saldırılarının..
    12. Maçın ardından
    13. Tekirdağ’da modifiyeli araçlara denetim
    14. Mustafa Kaplan: “Skor benim adıma..
    15. Maç sonu 3’lüsü Karius’tan
    16. Serinlemek için girdiği derede boğuldu
    17. Bedava dağıtılınca birbirlerini..
    18. Beşiktaş, galibiyet serisiyle zirveye..
    19. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:”..
    20. Başkan Aras, Gglobal Run’da koştu
    21. Bodrum’un canlarına Başkan Aras’tan söz
    22. "2019 Uluslararası Dergicilik..
    23. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    24. Şenol Güneş’in en uzun galibiyet..
    25. Beşiktaş 'Gücü'nü gösterdi! Zirve..
    26. Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti
    27. Vida atıyor Kartal kazanıyor
    28. Vodafone Park’ta ince hesaplar!
    29. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - MKE..
    30. HDP'den skandal! Yol bakıma verdiler
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!