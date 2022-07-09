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Dünya Sri Lanka nerde hangi kıtada? Sri Lanka dünya haritasındaki yeri neresi?
Dünya

Sri Lanka nerde hangi kıtada? Sri Lanka dünya haritasındaki yeri neresi?

Sri Lanka haritadaki yeri nedir? Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle boğuşmakta. Sri Lanka’da devam eden protestolarda binlerce vatandaş cumhurbaşkanının Colombo'daki konutunu bastı. Peki Sri Lanka nerde? Sri Lanka hangi kıtada? Sri Lanka dünya haritasındaki yeri nere?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:05:00 - 2022-07-09 14:06:51
Sri Lanka nerde hangi kıtada? Sri Lanka dünya haritasındaki yeri neresi?

Sri Lanka'nın ticari başkenti Colombo'da binlerce protestocu, bu yıl krizden etkilenen ülkedeki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde cumhurbaşkanının resmi konutunu bastı. Peki Sri Lanka nerede? Sri Lanka nüfusu kaç? Sri Lanka hangi kıtada bulunmakta?

Sri Lanka veya resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır. Ülkenin nüfusu 2016 verilerine göre 21.203.000 kişidir. Etnik açıdan ülkenin %74,9'u Sinhala, %11,2'si Sri Lankalı Tamil, %9,2 Sri Lanka Müslümanı, %4,2'si ise Hint Tamilidir. Geriye kalan %0,5 diğer gruplara mensuptur. Budistler toplumun %70,2'sini, Hindular %12,6'sını, Müslümanlar %9,7'sini, Hristiyanlar %7,2'sini, diğerleri ise %1'ini oluşturur. Seylanca %74 konuşur oranıyla ülkedeki baskın dildir, Tamilce ise %18'lik bir azınlıkça konuşulur. Diğer dilleri konuşan oranı %8'dir.

Sri Lanka dünya haritasındaki yeri neresi?

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