Sri Lanka hükümetinden zulüm! Ölen Müslümanları zorla yakıyorlar
Sri Lanka'daki Müslümanlar, koronavirüs nedeniyle ölen yakınlarının hükümet tarafından zorla yakılmasına tepki gösteriyor.
Sri Lanka'daki Müslümanlar koronavirüs nedeniyle ölen yakınlarının hükümet tarafından zorla yakılmasına tepkili.
Koronavirüs nedeniyle zorla naaşları yakılan Müslümanların tepkileri 9 Aralık'ta 20 günlük bir bebeğin de yakılmasıyla iyice artmıştı.
Yönetim, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanmış hem defin hem kremasyon işlemine izin veren yönergelere uymuyor.
Müslüman ve Hristiyanların ölülerini gömdükleri bilindiği halde Sri Lanka'nın koronavirüsten ölenler için uyguladığı zorunlu kremasyon politikası ülkedeki azınlıkların tepkisini çekiyor. Buna karşılık Sri Lanka sağlık yetkilileri koronavirüsten ölenlerin gömülmeleri halinde yeraltı sularını kirletebileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında aldıkları kararı yeniden gözden geçirmeye davet etmişti.
Uluslararası Af Örgütü de karara tepki gösterdi. Sri Lanka hükümetinin dini azınlıkların son vazifelerini inançları doğrultusunda uygulama hakkına saygı duyması gerektiğini belirtmişti.
Sri Lanka'nın 21 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Müslümanlar, 2009'da Tamil ayrılıkçıları ile hükümet güçleri arasında çıkan iç savaşın sona ermesinden sonra ülkenin çoğunluğunu oluşturan Sinhala Budistleri tarafından gittikçe artan saldırılara maruz kalıyor.