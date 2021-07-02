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Dünya

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülmüşlerdi! 11 Temmuz'da toprağa verilecekler

Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde düzenlenecek anma törenlerinde, kimliği belirlenen 19 kurbanın cenazesi defnedilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 16:18:00 -
Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülmüşlerdi! 11 Temmuz'da toprağa verilecekler

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde düzenlenecek anma törenlerinde, kimliği belirlenen 19 kurbanın cenazesi defnedilecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en gencinin öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısının ise 63 yaşında öldürülen Husein Kurbasic olduğunu söyledi.

Tören kapsamında, öldürüldüğünde henüz 17 yaşında olan Fikret Kiveric isimli bir çocuk kurbanın da toprağa verileceğini anımsatan Fazlic, "Defnedilecek kurbanlar arasında Zilha Delic isimli bir kadın da bulunuyor. Öldürüldüğünde henüz 24 yaşındaymış." dedi.

Diğer kurbanların isimleri ise şu şekilde:

"Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939)."

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl 19 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 soykırım kurbanı defnedildi.

Soykırım kurbanlarının cesetleri, ülkenin 570 farklı noktasında bulunurken, bugüne kadar defnedilen en genç soykırım kurbanı doğumundan birkaç gün sonra katledilen Fatima Muhic oldu.

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