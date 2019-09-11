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Srebrenitsa kurbanları için Mostar'da anma yürüyüşü

Srebrenitsa kurbanları için her ayın 11'inci günü Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde düzenlenen anma yürüyüşü, bu ay ilk kez Mostar'da yapıldı

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:50
Srebrenitsa kurbanları için Mostar'da anma yürüyüşü

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'teki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının kurbanları için ülkenin güneyindeki Mostar şehrinde anma yürüyüşü düzenlendi.

Her ayın 11'inci günü Tuzla şehrinde yapılan anma yürüyüşü, bu ay ilk defa başka bir şehirde gerçekleştirildi.

Soykırımda oğullarını ve eşlerini kaybeden Srebrenitsalı anneler ile Savaş ve Soykırım Kurbanları Müzesi tarafından düzenlenen yürüyüşe, kurban yakınlarının yanı sıra Mostarlılar da katıldı.

Ellerinde soykırım kurbanlarının isimlerinin nakşedildiği yastık kılıfları ile aradan geçen 24 yıla rağmen hala kayıp olan kurbanların fotoğraflarını taşıyan grup, soykırımın asla unutulmaması gerektiği mesajı verdi.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic, burada yaptığı açıklamada, yürüyüşe çok sayıda gencin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oğlumu son kez 11 Temmuz 1995'te, Srebrenitsa'da gördüm. 26 yaşındaydı. Aradan geçen onca yıla rağmen ne ölüsüne ne de dirisine ulaşabildim. Korkarım bir mezarı olduğunu görmek bana nasip olmayacak." ifadesini kullandı.

Kurban yakınlarının yıllardır sevdiklerinin bedenlerine ulaşmak için yılmadan ve yorulmadan uğraştığını vurgulayan Catic, "Oğlumun tek bir parmak kemiğini bulmaya bile razıyım. Yeter ki başında dua edebileceğim bir mezarı olsun." dedi.

Toplama Kampı Mağdurları Birliği Başkanı Jasmin Meskovic de Mostar'da böyle bir yürüyüşün ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, "Bu yürüyüşlerin her ayın 11'inci gününde farklı bir şehirde düzenlenmesi ve Srebrenitsa'da yaşananların gözler önüne serilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anma yürüyüşünün ardından tarihi Mostar Köprüsü'nden sembolik olarak sessiz atlayış da gerçekleştirildi.

Savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa şehrine girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç gün içine en az 8 bin 372 sivil Boşnak hunharca katledilmiş, bedenleri farklı toplu mezarlara gömülmüştü.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:50
  1. Bosna savaşı
  2. MOSTAR
  3. soykırım
  4. Srebrenitsa
  5. Yürüyüş

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