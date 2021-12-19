  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Squid Game kurabiyesi tarifi
Kadın - Aile

Squid Game kurabiyesi tarifi

Akım haline gelen Squid Game kurabiyesi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 10:39:00 - 2021-12-19 10:46:24
Squid Game kurabiyesi tarifi

Dalgona kurabiyesi olarak da adlandırılan şekerden yapılan "Squid Game kurabiyesi" tarifi.

Squid Game kurabiyesi tarifi

Malzemeler

  • Yarım su bardağı
  • şeker
  • 1 tatlı kaşığı
  • karbonat
  • Yarım tatlı kaşığı
  • Knorr Zencefil
  • Yarım tatlı kaşığı
  • Knorr Tarçın
  • Yarım tatlı kaşığı
  • vanilin

Squidgame kurabiye tarifi

Bir tencereye 3 yemek kaşığı şeker koyun. Tavayı orta ateşe koyun. Karıştırın ve tüm şeker eriyene kadar bekleyin ve ardından ocaktan alın. Erimiş şekere bir tutam kabartma tozu ekleyin. Genişlemeye başlayana kadar iyice karıştırın. Hepsini yağlı kağıt üzerine dökün. Soğuması için yaklaşık 30 saniye bekleyin ve ardından istediğiniz kalıbı bastırın. Afiyet olsun.

 Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay