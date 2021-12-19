Squid Game kurabiyesi tarifi
Akım haline gelen Squid Game kurabiyesi nasıl yapılır?
Dalgona kurabiyesi olarak da adlandırılan şekerden yapılan "Squid Game kurabiyesi" tarifi.
Squid Game kurabiyesi tarifi
Malzemeler
- Yarım su bardağı
- şeker
- 1 tatlı kaşığı
- karbonat
- Yarım tatlı kaşığı
- Knorr Zencefil
- Yarım tatlı kaşığı
- Knorr Tarçın
- Yarım tatlı kaşığı
- vanilin
Squidgame kurabiye tarifi
Bir tencereye 3 yemek kaşığı şeker koyun. Tavayı orta ateşe koyun. Karıştırın ve tüm şeker eriyene kadar bekleyin ve ardından ocaktan alın. Erimiş şekere bir tutam kabartma tozu ekleyin. Genişlemeye başlayana kadar iyice karıştırın. Hepsini yağlı kağıt üzerine dökün. Soğuması için yaklaşık 30 saniye bekleyin ve ardından istediğiniz kalıbı bastırın. Afiyet olsun.
Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur.