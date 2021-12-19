Dalgona kurabiyesi olarak da adlandırılan şekerden yapılan "Squid Game kurabiyesi" tarifi.

Squid Game kurabiyesi tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağı

şeker

1 tatlı kaşığı

karbonat

Yarım tatlı kaşığı

Knorr Zencefil

Yarım tatlı kaşığı

Knorr Tarçın

Yarım tatlı kaşığı

vanilin

Squidgame kurabiye tarifi

Bir tencereye 3 yemek kaşığı şeker koyun. Tavayı orta ateşe koyun. Karıştırın ve tüm şeker eriyene kadar bekleyin ve ardından ocaktan alın. Erimiş şekere bir tutam kabartma tozu ekleyin. Genişlemeye başlayana kadar iyice karıştırın. Hepsini yağlı kağıt üzerine dökün. Soğuması için yaklaşık 30 saniye bekleyin ve ardından istediğiniz kalıbı bastırın. Afiyet olsun.

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur.