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Sputnik ülkeyi karıştıran olayları görmezden geldi

Türkiye'nin aleyhinde yaptığı haberlerle büyük tepki toplayan Rus haber sitesi Sputnik, Moskova'da 1067 kişinin gözaltına alındığı Putin karşıtı gösterileri görmezden geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:37
Sputnik ülkeyi karıştıran olayları görmezden geldi

Türkiye karşıtı yaptığı 'algı' ve 'kışkırtma' haberler ile büyük tepki çeken Rus internet haber sitesi Sputnik, dün Moskova’da düzenlenen Devlet Başkanı Putin karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını ise görmezden geldi.

Dünyanın farklı bölgelerinde ofisleri bulunan devlet destekli Rus internet haber sitesi Sputnik, dün Moskova'da düzenlenen Devlet Başkanı Putin karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını görmezden geldi.

Rus-Türk işbirliği giderek artmasına rağmen, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet karşıtı yaptığı yayınlar ile tepki çeken Sputnik'in bu ikincikli tavrı gözden kaçmadı.

Suriye'deki karanlık suikast ve bombalı saldırıları Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan Rus Sputnik, son zamanlarda Türkiye'deki Suriyeli göçmenleri de Ankara'ya karşı kışkırtması ile dikkat çekiyor.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarını çarpıttılar

Sputnik'in hafta içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyeli göçmenler konusundaki açıklamalarını da çarptırması büyük tepki çekmişti.

Özgür-Der, Mazlumder, Hukukçular Derneği ve Mülteci Hakları Derneği gibi kuruluşların 27 Temmuz Cumartesi günü Fatih'te Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto için düzenleyeceğini duyurduğu eylemi Rusyanın sözcüsü Sputnik haber sitesi, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Yaptırmayız” açıklamasının ardından İstanbul'daki göçmen Suriyeliler, İstanbul Valiliği'nin kararını protesto etmek amacıyla 27 Temmuz'da Fatih'te eylem yapma kararı aldı” şeklinde haber yaparak kışkırtma kervanına katılmıştı.

Geçen Ocak ayında Münbiç'te ABD askerlerinin yemek yediği bir restoranının yakınında patlayan bomba nedeniyle 14 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası ABD'li yetkililer; hayatını kaybedenler arasında 4 ABD askeri bulunduğunu duyurmuştu. Rus haber ajansı Sputnik ise, algı oluşturmak için olaydan sonra son dakika olarak geçtiği haberde saldırıyı düzenleyecek bu kişilerin Türk istihbaratı tarafından görevlendirildiği ve yakalandıkları belirtilmişti. Sputnik'in saldırı haberini Türkiye üzerine yıkması ise, Ankara tepki göstermişti.

Dün Rusya'nın başkenti  Moskova'da ne olmuştu?

Moskova'da yerel meclis seçimlerine muhalif pek çok adayın başvurusunun reddedilmesi yüzünden başlayan protestolarda, şehir yönetimi tarafından izinsiz olduğu için engellenen mitinge polis müdahale etmişti.

Moskova polisi cumartesi akşam geç saatlerde gözaltı sayısının 1074 olarak açıkladı. OVD-Info isimli izleme örgütüne göre ise, saat 22.00'ye kadar 1067 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:37
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  3. Rusya
  4. Moskova olaylar

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