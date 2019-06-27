Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak

Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak27 Haziran 2019 Perşembe 15:24
ANKARA (AA) - Atletizmde Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilecek kampta 24 sporcu yer alacak.
Hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:
Mikdat Sevler, Kayhan Özer, Özgür Beydemir, Gökdeniz Göçmen, Ersin İlhan, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, Okan Yılmaz, Berkay Çalık, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım, Cefer Güneş, İlyas Çanakçı, Umut Uysal, Kubilay Ençü, Sinan Ören, Mahsum Korkmaz, Tuba Danışmaz, Kadriye Aydın, Muammer Demir, Necati Er, Emre Dalkıran, Metin Doğu, Ekrem Melih Ayhan.
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