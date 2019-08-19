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Spot piyasada elektrik fiyatları

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 28 kuruş, en düşük 300 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,92 artarak 148 milyon 321 bin 454 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 317 lira 28 kuruş, en düşük saat 06.00'da 300 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 311 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 13 kuruş, en düşük 277 lira 78 kuruştan işlem gördü.
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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:32
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot elektrik piyasası

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