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Spot piyasada elektrik fiyatları

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 284 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,87 azalarak 162 milyon 67 bin 311 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 321 lira 35 kuruş, en düşük saat 06.00'da 284 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 316 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 259 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
  1. elektrik fiyatları
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