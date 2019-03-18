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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 54 kuruş, en düşük 156 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 54 kuruş, en düşük 156 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,87 artarak 122 milyon 17 bin 886 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 320 lira 54 kuruş, en düşük saat 04.00'te 156 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 70 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruş işlem gördü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:18
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