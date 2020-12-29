Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 7 kuruş, en düşük 223 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,73 azalarak 157 milyon 948 bin 302 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 325 lira 7 kuruş, en düşük saat 05.00'te 223 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 824 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 51 kuruş, en düşük 223 lira 87 kuruştan işlem gördü.