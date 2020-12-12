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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:25:34 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 21 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,84 azalarak 136 milyon 527 bin 656 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 321 lira 21 kuruş, en düşük saat 09.00'da 150 lira olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 270 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 268 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 9 kuruş, en düşük 226 lira 48 kuruştan işlem gördü.

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