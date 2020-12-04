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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:57:30 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 15 kuruş, en düşük 249 lira 51 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,53 azalarak 154 milyon 677 bin 474 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 339 lira 15 kuruş, en düşük saat 04.00'te 249 lira 51 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 35 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 230 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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