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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:25:36 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 399 lira 99 kuruş, en düşük 230 lira 99 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,48 azalarak 167 milyon 283 bin 528 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 230 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 301 lira 622 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 400 lira, en düşük 233 lira 33 kuruştan işlem gördü.

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