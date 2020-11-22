  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:20:18 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 550 lira, en düşük 218 lira 96 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,8 artarak 184 milyon 975 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 550 lira, en düşük saat 04.00'te 218 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.  

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 321 lira 71 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 4 kuruş, en düşük 219 lira 25 kuruştan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Gündem

Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.t..
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay