Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 69 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 azalarak 117 milyon 395 bin 604 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313 lira 69 kuruş, en düşük saat 09.00'da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 256 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 256 lira 166 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 34 kuruş, en düşük 240 lira 22 kuruştan işlem gördü.