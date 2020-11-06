Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 34 kuruş, en düşük 240 lira 22 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,13 azalarak 135 milyon 707 bin 643 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 314 lira 34 kuruş, en düşük saat 03.00'te 240 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 273 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 274 lira 21 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 24 kuruş, en düşük 241 lira 20 kuruştan işlem gördü.