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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:16:55 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 60 kuruş, en düşük 224 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 144 milyon 284 bin 126 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 60 kuruş, en düşük 02.00'de 224 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı ise 291 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 28 kuruş, en düşük 199 liradan işlem gördü.

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