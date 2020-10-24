Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 28 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,6 azalarak 134 milyon 199 bin 481 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 325 lira 28 kuruş, en düşük 08.00 ve 09.00'da 199 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı ise 287 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 263 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 36 kuruş, en düşük 300 liradan işlem gördü.