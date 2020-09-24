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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:19:45 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 441 lira 42 kuruş, en düşük 293 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,67 artarak 181 milyon 994 bin 926 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 441 lira 42 kuruş, en düşük saat 06.00'da 293 lira 47 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 330 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 333 lira 821 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 401 lira 3 kuruş, en düşük 292 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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