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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:26:37 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 59 kuruş, en düşük 232 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,55 artarak 160 milyon 648 bin 879 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 319 lira 59 kuruş, en düşük saat 06.00'da 232 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 299 lira 171 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira, en düşük 219 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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