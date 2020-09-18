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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:22:28 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 10 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,96 azalarak 144 milyon 258 bin 464 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 307 lira 10 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 290 liradan işlem gördü.

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