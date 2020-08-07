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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:44:18 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 64 kuruş, en düşük 278 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 azalışla 176 milyon 340 bin 935 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 313 lira 64 kuruş, en düşük saat 06.00'da 278 lira 37 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350 lira, en düşük 270 liradan işlem gördü.

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