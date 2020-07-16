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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:16:08 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 6 kuruş, en düşük 198 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,05 azalışla 160 milyon 899 bin 659 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 6 kuruş, en düşük saat 06.00'da 198 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 405 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 4 kuruş, en düşük 221 lira 88 kuruştan işlem gördü.

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