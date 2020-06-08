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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:28:56 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 54 kuruş, en düşük 209 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,7 artışla 151 milyon 326 bin 287 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 334 lira 54 kuruş, en düşük saat 03.00'te 209 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 314 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 61 kuruş, en düşük 210 liradan işlem gördü.

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