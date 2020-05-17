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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:18:48 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 4 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,9 artarak 135 milyon 104 bin 158 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 330 lira 4 kuruş, en düşük saat 06.00'da 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 10 kuruş, en düşük 5 liradan işlem gördü.

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