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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:19:24 -
Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 49 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,7 artarak 108 milyon 992 bin 562 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 327 lira 49 kuruş, en düşük saat 12.00'de 149 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 257 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 326 lira 80 kuruş, en düşük 19 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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