Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 31 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,94 artarak 125 milyon 612 bin 629 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 331 lira 31 kuruş, en düşük saat 09.00 ve 10.00'da 210 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 44 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 13 kuruş, en düşük 204 lira 99 kuruştan işlem gördü.