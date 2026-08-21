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Büyükşehir belediye başkanı, CHP’den istifa edip Özgür Özel’in partisine katıldı

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Büyükşehir belediye başkanı, CHP’den istifa edip Özgür Özel’in partisine katıldı

YENİ Parti'ye bir büyükşehir belediyesi daha katıldı.

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Foto - Büyükşehir belediye başkanı, CHP’den istifa edip Özgür Özel’in partisine katıldı

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılımlar sürüyor. Son olarak, bir büyükşehir belediyesi daha partiye katıldı.

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Foto - Büyükşehir belediye başkanı, CHP’den istifa edip Özgür Özel’in partisine katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu.

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Foto - Büyükşehir belediye başkanı, CHP’den istifa edip Özgür Özel’in partisine katıldı

X hesabından bir paylaşım yapan Ayşe Ünlüce şunları ifade etti: "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi “ayrılık da sevdaya dahil.”

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Foto - Büyükşehir belediye başkanı, CHP’den istifa edip Özgür Özel’in partisine katıldı

Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

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