Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 87 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,45 artarak 106 milyon 383 bin 469 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 328 lira 87 kuruş, en düşük saat 09.00'da 100 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 257 lira 17 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 13, en düşük14 lira 5 kuruştan işlem gördü.