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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12 Eylül 2019 Perşembe 14:31
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1478 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 999 bin 617 lira oldu. Bu rakam salı günü 7 milyon 937 bin 349 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1478 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 26 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1523 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 1434 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 407 bin 879 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 107 milyon 286 bin 77 metreküp olarak geçti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:31
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot doğal gaz piyasası

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